* талибов — запрещённая в России организация

Анкара, , 16:11 — REGNUM Конференция, организуемая Турцией по теме урегулирования ситуации в Афганистане, переносится, передаёт 20 апреля Al Jazeera.

По данным источника в Высшей комиссии по национальному примирению Афганистана, решение перенести пришлось принять из-за заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ): представители боевиков отказались участвовать в этом мероприятии.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались участвовать в межафганских переговорах в Турции, о чём ранее сегодня, 20 апреля, заявил их официальный представитель Забихулла Муджахид.

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