Нижний Новгород, , 16:11 — REGNUM В селе Ивановское в Нижегородской области из-за неосторожного обращения с огнём загорелись сразу 12 домов, площадь пожара составила около 700 квадратных метров. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили в региональном управлении МЧС.

Причиной возгорания стал пал сухой растительности, в результате которого огонь перекинулся на жилые строения.

Прибывшим на место происшествия пожарным уже удалось локализовать пожар, задействовав для его тушения сначала пять единиц спецтехники, а затем подогнав еще одну.

По предварительным данным, пострадавших нет.

ИА REGNUM напоминает, что с 19 марта в Нижегородской области введен особый противопожарный режим, поскольку только за минувшие выходные в регионе произошло свыше 140 возгораний сухой травы на площади около 230 гектаров.