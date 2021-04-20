Рязань, , 17:37 — REGNUM Декларации о доходах депутатов Государственной думы, представляющих Рязанскую область, за 2020 год показали, что заработок народных избранников в целом остался на уровне 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Доход депутатов-одномандатников «Единой России» Андрея Красова и Елены Митиной составил 6,4 млн рублей и 5,8 млн рублей и сопоставим с 2019 годом.

В региональной группе единороссов, выбранных от Рязанской, Владимирской, Воронежской и Липецкой областей, почти 5,7 млн рублей «потерял» Алексей Гордеев — в 2020 году его заработок составил 11,5 млн рублей. Владимир Богодухов заработал 8,1 млн рулей, Андрей Макаров — 7,2 млн рублей (5,4 млн рублей в 2019 году), Михаил Гулевский задекларировал 6,6 млн рублей, Татьяна Сапрыкина — 5,6 млн рублей. Евгений Ревенко получил 5,32 млн рублей, а его супруга упрочила финансовое состояние на 1,7 млн рублей до 5,3 млн.

Олег Лебедев (КПРФ, Владимирская, Рязанская и Тульская области) заработал 5,5 млн рублей.

Доход Александра Шерина, представляющего ЛДПР от Рязанской и Тамбовской областей, составил 5,29 млн рублей. Супруга депутата заработала 7,17 млн рублей (в 2019 году ей заработок составил 2,39 млн рублей).