Вашингтон, , 16:31 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано 67 933 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 20 апреля Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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С учетом этих данных, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 31,74 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 477, а общее число перевалило за отметку в 567 694.

Среди штатов лидирует Мичиган, где за день выявлено более 9171 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте штат Северная Каролина — 5673. На третьем — штат Теннесси — 5358.

Как сообщало ранееИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.