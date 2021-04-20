Нижний Новгород, , 16:08 — REGNUM Суд признал 44-летнего жителя Нижегородской области Дмитрия Синицына виновным в убийстве 13-летней Марии Ложкаревой. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Гособвинению удалось доказать, что вечером 1 августа 2018 года на обочине возле деревни Горный Борок подсудимый напал на школьницу, которая проезжала мимо на велосипеде. После чего он утащил девочку в безлюдное место и задушил, а тело спрятал в неустановленном месте.

Также судебный орган учел, что ранее Синицын был судим за совершение преступления сходного с инкриминируемыми деяниями.

В итоге суд приговорил Дмитрия Синицына к 19 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.