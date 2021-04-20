Минск, 20 апреля 2021, 16:22 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко заявил, что заранее докладывал руководству фракции о своём визите в Белоруссию. Об этом он заявил 20 апреля в эфире телеканала «НАШ».
Депутат отметил, насколько важно поддерживать взаимоотношения с Белоруссией и Казахстаном, а также добавил, что своим визитом не нарушил никаких законов Украины, поскольку цель его поездки — развитие промышленности и торговых отношений между Украиной и Белоруссией.
Напомним, ранее депутат Рады на встрече с президентом Белоруссии заявил, что 36% жителей Украины хотели бы видеть Александра Лукашенко президентом своего государства.
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