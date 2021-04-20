20 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Задержание руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина стало самой громкой новостью в регионе за последние дни. Новость не оставила равнодушными жителей региона.

Зоя Емельянова, , 17:56 — REGNUM Задержание руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина стало самой громкой новостью в регионе за последние дни.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

О задержании Залогина сообщило 20 апреля региональное Следственное управление СКР, ранее о возбуждении уголовного дела сообщила прокуратура. По версии следствия, глава облздрава незаконно поручил одному из своих подчиненных провести проверку в отношении медицинской организации, обратившейся в департамент за переоформлением лицензии для открытия диализного центра в Орле. Подчиненный внес в акт проверки в отношении указанной организации формальные нарушения, которые не могли являться основаниями для отказа в переоформлении лицензии. Позже глава департамента отказал компании в осуществлении ею услуг гемодиализа населению Орловской области — незаконно, как полагает следствие. Уголовное дело в отношении Ивана Залогина возбуждено по статье о превышении должностных полномочий и о воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Об этом: Глава Орловского облздрава Залогин задержан СК

Надо отметить, что Иван Залогин считается одной из самых близких фигур к губернатору Орловской области Андрею Клычкову — и самых одиозных. Именно его местные СМИ и общественники называют ответственным за состояние орловского здравоохранения. Так, после назначения Залогина в 2018 году в регионе произошло сразу несколько скандалов вокруг увольнения медиков из и без того испытывающих острый кадровый голод больниц.

«Иван Залогин возглавил орловский облздрав весной 2018 года. До этого он работал главврачом белгородского госпиталя для ветеранов войн, куда его «спустили» с поста главы департамента здравоохранения Белгородской области. По Белгороду Залогин был знаком со скандальным советником губернатора Сергеем Лежневым. Блогер сначала хвалил чиновника, а потом начал ругать. Но к моменту назначения Залогина в Орел критические посты Лежнева были подчищены. Залогин считается одним из самых приближенных чиновников к губернатору Андрею Клычкову. При нем в орловской медицине произошел ряд скандалов и кадровых перестановок, но глава региона не раз защищал подчиненного. В декабре Клычков назвал Залогина «очень опытным управленцем», — напоминает в своём телеграм-канале издание «Орёлград».

Сергей Лежнев Цитата из видео на YouTube

Отметим, что сам советник губернатора Сергей Лежнев в своём телеграм-канале 20 апреля, после выхода новости о задержании Залогина, опубликовал пост — но не с комментарием по этому поводу, а с сообщением о рабочей встрече губернатора с президентом Российской муниципальной академии. Комментарий о задержании Залогина Лежнев дал изданию «Подъём».

»Позиция губернатора простая: есть правоохранительные органы, пускай спокойно, объективно в этом разбираются. Губернатор был накануне уведомлен, что возбуждено уголовное дело. Какие тут проблемы кадровые? Это единичные случаи, на самом деле. У нас одно дело возбуждено в отношении начальника управления, что не вовремя провели аукционы. Ну есть такая проблема, никто не заявился на конкурс, потому что финансирование ограничено, а лекарства дорогие. Это проблема системная. Мы и заявки писали, что реально не хватает денег. Надо менять систему. Ну, возбудили дело, я думаю, что следствие и суд во всем разберутся», — заявил Лежнев.

А вот жителей региона задержание Залогина не оставило равнодушным, они активно обсуждают новость в соцсетях

«Лучше бы раньше это сделали, до того, как он развалил остатки медицины и выжил врачей», — считает пользователь Маша Маша.

«Туда ему дорога», — написал Виталий С.

«Ну, наконец-то», — радуется Арзу Г.

«А я уже начал сомневаться в существовании справедливости и здравого смысла. Наконец-то», — написал Андрей Б.

«Андрей, рано радуетесь, это существо ещё отпустят, извинятся и повысят», — отвечает пользователь Йо.

«Наелся!!! Вот так детей лишать лекарств!!!» — написала Екатерина С.

«С позволения Клычкова считал, что всё дозволено, виноват — в тюрьму!» — добавил тот же пользователь.

«Не посадят всё равно», — скептически высказывается Оксана Б.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наконец-то в городе появилась власть», — написала Ирина Ш.

«Если копнуть поглубже, то это меньшее из того, за что можно задержать чиновника», — отмечает Ольга С.

«Не может быть! Кристальный человек был! Так Клычков говорил», — написал Роман Т.

«Это только начало. Нужна тотальная санация депздрава, включая заместителей Залогина. А потом ещё больший труд по восстановлению разрушенного до основания здравоохранения региона», — написал представитель профсоюза медработников «Действие» Дмитрий Серёгин в паблике общественного движения «Граждане Орла», неоднократно выступавшего за отставку Залогина.

«Может, наконец-то, закончится оптимизация, а проще — развал медицины в Орле и области», — высказывает надежду Татьяна П.

«Ого! Прецедент. Я не знаю (лично), какие именно нарушения, но общий порядок в тех же поликлиниках говорит о том, что в этой сфере масса проблем (несмотря на то, что большинство врачей очень добросовестные, а многие даже замечательные). Но сам факт, что такое возможно, уже говорит о том, что «лёд тронулся», что какие-то изменения в регионе возможны!» — считает Маргарита С.