20 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Цинь Шихуан, , 17:53 — REGNUM Более 100 лет назад «Титаник» врезался в айсберг и затонул. Менее известен факт, что 6 из 8 китайских пассажиров, находившихся на борту, выжили. Один из них схватился за дверную панель и начал дрейфовать в океане, пока не был спасен спасательной шлюпкой.

Затонувший «Титаник» Gc.noaa.gov

Обстоятельства спасения персонажа Роуз (главная героиня фильма), показанные в фильме «Титаник» режиссёра Джеймса Кэмерона, списаны с истории шестерых выживших китайцев. Но их история заключается еще и в том, что на самом деле они были высланы из США… Кэмерон рассказал, что в каком-то смысле история «Титаника» — это еще и китайская история. Документальный фильм «Шесть человек» снова пролил свет на эту историю, передает телеканал CCTV.

Пользователи социальной сети Sina Weibo прокомментировали эту историю под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV. Очень многие комментаторы выразили благодарность Кэмерону за слова правды, которые он произнес по этому поводу.

«Всегда есть люди, которые хотят стереть правду, но всегда есть люди, которые готовы раскрыть правду, как режиссер Кэмерон», — заявил пользователь «Панда без защитных очков».

«Спасибо Кэмерону за слова правды, пусть она наконец-то раскроется», — отметил Синюй Минхун.

«Этот документальный фильм стоит посмотреть, чтобы восстановить правду и увидеть, как Запад дискриминировал Китай в то время… Но сейчас он еще более тщеславен», — добавила «Норвежская спичка».

Потерпевшие крушение Цитата из к/ф «Титаник». реж Джеймс Кэмерон. 1997. США

Целый ряд комментаторов заметили, что то, что из восьми китайцев выжили шестеро, говорит о народном духе взаимовыручки и помощи. Многих поразил факт, что 75% находившихся на борту «Титаника» пассажиров спаслись. А то, как поступили с китайцами, — чудовищно.

«Китай — страна этикета, передаваемого тысячелетиями. Как это понять варварам с историей всего несколько сотен лет? У нас есть восемь добродетелей в Китае, а за рубежом их нет. Они джентльмены на поверхности. Но когда они сталкиваются с ущербом их собственным интересам, они показывают свое истинное лицо. Разве это недостаточно было ярко видно во время пандемии?» — заметил Чен Чжэнь.

Пользователи ресурса в большинстве своем не имели претензий к Джеймсу Кэмерону за то, что он заменил в фильме китайцев на Роуз, потому что прекрасно понимали, что это художественная адаптация, а не документальный фильм. Однако были и те, кого этот факт возмутил.

«Я был молод, когда смотрел фильм. Я был тронут историей любви мужчины и женщины. Неожиданно оказалось, что за «Титаником» скрывалась такая правда», — отметил «Цветочный подарок».

В целом пользователи сошлись во мнении, что крайне важно знать реальную историю, стоящую за трагедией «Титаника», а также в том, что лицемерие и подлость находятся в крови западной цивилизации, несмотря на то, что встречаются и честные люди вроде Кэмерона, который хотя бы рассказал правду.