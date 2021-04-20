Владикавказ, , 16:04 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие сутки выписаны в связи с выздоровлением 36 пациентов, сумевших побороть коронавирус. Общее число выздоровевших жителей региона составило 15 943 человека, сообщили 20 апреля в федеральном оперативном штабе.

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Всего в РСО-Алании с начала пандемии коронавирусом заразились 16 625 человек, в том числе 11 — за прошедшие сутки. Это наименьший показатель за последние несколько месяцев.

Общее число случаев летального исхода от осложнений после COVID-19 составило 193. Последний раз смерть пациентов была зафиксирована 18 апреля, когда скончались два человека.

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