Минск, , 16:02 — REGNUM Евросоюз не столь лоялен к украинским производителям, как Белоруссия. При этом официальный Киев устраивает «антидемпинговые разборки» с белорусскими партнёрами, констатировал 20 апреля Александр Лукашенко.

Он рассказал украинскому депутату Евгению Шевченко: «В торговле с Украиной под $5 млрд товарооборот. И вы же знаете, что мы никогда, даже в этой ситуации, не делали плохо для Украины. Все, что Украина просила, начиная от электричества, когда была проблема. Это было мое личное распоряжение — передать электроэнергии столько, сколько нужно Украине».

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«Звонил раньше Зеленский. У него шла посевная кампания, остановилась техника — топлива нет. Мы поснимали топливо со своих предприятий, перебросили в прошлом году на посевную украинцам, — рассказал Лукашенко о просьбе Зеленского год назад. — Мы помогаем соседним украинским областям. Сейчас меньше — границу позакрывали. Но помогаем. Раньше вообще перебрасывали технику и сеяли, и убирали соседям. Готовы и сейчас это делать, если у нас какие-то есть возможности».

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«Но что меня настораживает — вот эти антидемпинговые разборки разного рода. Кто-то пролоббировал, кому-то не нравится, — заявил Лукашенко. — Кто-то там из украинских компаний шепнул в правительстве: «Там в Белоруссии себя не так ведут, давайте закроем». Понимаете, мы на это не отвечали. Фактически наложили запрет на товары примерно на $300 млн. Ну, а если мы закроем для Украины некоторые позиции и вещи? Вы же понимаете, что Евросоюз у вас все не возьмет и даже не возьмет то, что пообещал. Он дает вам квоты, которые вы выбираете буквально за первый квартал — годовую квоту. Это мне Зеленский рассказывал. Ну так, а что дальше?»Также на эту тему: Медведчук о санкциях Киева против Белоруссии: Украина упала «ниже некуда»

«Поэтому я думаю, что Вы как человек, знакомый с бизнесом, понимаете, что нам не стоит натягивать отношения в торговле. Потому что это база, основа. Если не будет товарооборота (он у нас более-менее сбалансированный), ну так какие тогда могут быть отношения в других сферах», — добавил Лукашенко.

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