Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге ограбили частную кузницу на территории горевшей почти пять дней фабрики «Невская мануфактура». Предприниматель, который четыре года вкладывался в развитие своего бизнеса, оценил причиненный ущерб в 800 тыс. рублей.

Как сообщил на своей странице в соцсети и на странице мастерской кузнец Александр Д., почти неделю он не мог попасть в здание «Невской мануфактуры», где арендовал помещение. Всё это время начальник охраны, как и его подчиненные, заверяли, что здание не пострадало, а само помещение находится под пристальным наблюдением.

Но после того как Александру Д. удалось посетить свое помещение, выяснилось, что его кто-то вскрыл. Из кузницы было вынесено дорогостоящее оборудование.

«Кузница вскрыта, там ночевали и даже жарили на кирпичиках у входа шашлыки. Кто? Кроме охраны завода и пожарных на территорию, по словам всё тех же охранников и заверениям руководства, никого не пускали. Из кузницы пропало всё что могло пропасть», — сообщил на своей странице потерпевший предприниматель.

Из помещения исчезли весь ручной электроинструмент, три сварочных аппарата, газовые баллоны, бензиновый генератор, болгарки, дрели и «паркетные» пилы. А также личные вещи кузнеца — снаряжение для сноуборда вместе с доской и многое другое.

«Заявление в полицию написал, — уточнил Александр. — На данный момент мне, чтобы закрыть все мои долги по кузне и обязательства перед заказчиками, необходима сумма 800 000 рублей».

Напомним, днем 12 апреля одно из зданий фабрики на Октябрьской набережной, 50 загорелось. На тушение исторической постройки были брошены все силы. Однако быстро справиться с огнем не удалось. Огнеборцы почти пять дней тушили и проливали обрушившиеся конструкции здания и лишь к позднему вечеру 16 апреля смогли полностью ликвидировать пожар.

При этом не обошлось без жертв. В первый же день пожара в огне погиб один из пожарных, еще двое его коллег получили ожоги, за их здоровье борются врачи. Но и на этом злоключения не закончились. Помимо арендаторов сгоревшего здания, а это около 25 различных небольших компаний, пострадали и другие предприниматели, которые занимали отдельно стоящие постройки «Невской мануфактуры».

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