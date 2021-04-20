Москва, , 16:02 — REGNUM В 2021 году рост цен на жилье в России едва ли остановится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил генеральный директор строительной компании, депутат горсовета Набережных Челнов («Партия роста») Раиль Минегалиев. Так он прокомментировал информацию о том, что в I квартале 2021 года в РФ ненамного замедлились темпы роста цен на жилье.

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«Темпы роста цен на первичное жилье были связаны с несколькими факторами: во-первых, изменения произошли в связи с принятием нового ФЗ-214. Работа по новой схеме заметно усложнилась. Приходится на ходу перестраивать текущую деятельность, дополнительно привлекать и обучать персонал для построения правильной работы по использованию данных средств. Если ранее привлекаемые средства от участников долевого строительства были как минимум дешевыми, а иногда и бесплатными, то теперь застройщику приходится иметь дело с кредитом (проектным финансированием)», — сказал Минегалиев.

В связи с этим, как пояснил эксперт, произошло «отфильтровывание» части застройщиков, а другим пришлось сократить объемы строительства.

«Во-вторых, низкая процентная ставка по ипотеке и программы государственного софинансирования также вызвали интерес у граждан к покупке жилья, а спрос вызвал рост цен, — добавил он. — В-третьих, высокий уровень инфляции и рост цен на материалы способствовали повышению стоимости квадратного метра жилья. На данный момент рынок уже более или менее привык к перечисленным факторам, и темпы роста цен сегодня чуть замедлились».

Как полагает Минегалиев, замедление роста цен возможно в связи с обсуждаемым и ожидаемым повышением ключевой ставки, что повлечет за собой повышение ставки по ипотеке, но рост в 2021 году вряд ли остановится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в течение 2021 года в России следует ожидать некоторого повышения цены квадратного метра жилья.

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