Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM В 2021 году в Петербурге не будут возобновлять движение ночных автобусов, которые в предыдущие годы возили пассажиров, пока метро не работает, по наземным маршрутам вдоль основных линий метрополитена.

Автобус Дарья Драй © ИА REGNUM

Начальник отдела информирования пассажиров СПб ГКУ «Организатор перевозок» Роман Агапитов 20 апреля сообщил телеканалу «Санкт-Петербург», что отмена ночных автобусов, как и в прошлом году, связана с эпидемическими ограничениями по коронавирусу.

По словам представителя транспортного блока, во время проведения матчей Евро-2020 в Петербурге планируется запуск автобусов-шаттлов, которые будут курсировать за три часа до начала футбольных матчей и три часа после их окончания.

Кроме того, уже 23 апреля возобновится движение общественного транспорта по пригородным маршрутам, востребованное петербуржцами, выбирающимися на дачи и пикники за город в летний период.

«Автобус №469 будет курсировать между станций метро «Улица Дыбенко» до садоводства «Восход-2» с понедельника по четверг. Автобус №555 с пятницы по воскресенье будет курсировать от станции метро «Проспект Просвещения» до 45-го километра Выборгского шоссе. Кроме того, по пятницам и субботам на пригородный маршрут №469 выйдут дополнительные автобусы, а маршрут №13А продлят до дома №61 по улице Пилотов», — уточняет источник.

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