Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В 2021 году в Петербурге не будут возобновлять движение ночных автобусов, которые в предыдущие годы возили пассажиров, пока метро не работает, по наземным маршрутам вдоль основных линий метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

Начальник отдела информирования пассажиров СПб ГКУ «Организатор перевозок» Роман Агапитов 20 апреля сообщил телеканалу «Санкт-Петербург», что отмена ночных автобусов, как и в прошлом году, связана с эпидемическими ограничениями по коронавирусу.

По словам представителя транспортного блока, во время проведения матчей Евро-2020 в Петербурге планируется запуск автобусов-шаттлов, которые будут курсировать за три часа до начала футбольных матчей и три часа после их окончания.

Кроме того, уже 23 апреля возобновится движение общественного транспорта по пригородным маршрутам, востребованное петербуржцами, выбирающимися на дачи и пикники за город в летний период.

«Автобус №469 будет курсировать между станций метро «Улица Дыбенко» до садоводства «Восход-2» с понедельника по четверг. Автобус №555 с пятницы по воскресенье будет курсировать от станции метро «Проспект Просвещения» до 45-го километра Выборгского шоссе. Кроме того, по пятницам и субботам на пригородный маршрут №469 выйдут дополнительные автобусы, а маршрут №13А продлят до дома №61 по улице Пилотов», — уточняет источник.