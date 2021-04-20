Москва, , 16:02 — REGNUM Россия может возобновить полёты на курорты Египта уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 20 апреля, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Читайте также: Лавров: Россия рассчитывает возобновить чартеры в курортные города Египта

По его словам, это практически уже предрешено, предварительная договорённость уже есть.

«Всё идет по плану. Думаю, скоро объявят», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

Также изучаются решения по возобновлению авиасообщения одновременно с Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом во второй декаде мая. Что касается технической стороны вопроса, то, по словам Богданова, препятствий к возобновлению рейсов нет.

Ранее по теме: Ростуризм предлагает альтернативные отдыху в Турции направления

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Пырьева заявила, что возобновление чартерных перелётов из России в Египет благосклонно скажется на российских авиаперевозчиках и туристическом секторе. По её словам, возобновление авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, особенно для фанатов египетских пляжей, которые с 2015 года не могли посетить любимые места, будет встречено с радостью.