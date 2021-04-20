Джакарта, , 16:02 — REGNUM В агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что днём 20 апреля произошло извержение вулкана Синабунг, сообщает Antara.

Вулкан Синабунг выбросил столб дыма на высоту 1000 метров.

Жителей Индонезии призвали не осуществлять деятельность в деревнях и не приближаться к вулкану в радиусе трех километров.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Мерапи, расположенный на границе провинции Центральная Ява и Джокьякарты, трижды выбросил в небо горячие облака.

Подробнее в материале: Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил в небо горячие облака