Москва, , 16:01 — REGNUM Российские автопроизводители прорабатывают возможность сборки автомобилей на территории Узбекистана. Об этом 20 апреля сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ).

По итогам 2020 года российские автопроизводители отправили в Узбекистан 5078 автомобилей. Это третий показатель по экспорту транспортных средств из России. На первом месте — Белоруссия, на втором — Казахстан.

В РЭЦ отметили, что рынок Узбекистана считается монополизированным за счет развитого собственного производства. Вместе с тем российским производителям удается завоевывать рынок и наращивать продажи в этой стране.

Отметим, по итогам 2020 года российские производители экспортировали за рубеж более 80 тыс. автомобилей, в том числе 34,6 тыс. в Белоруссию и 23,5 тыс. — в Казахстан.

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