Киев, , 16:01 — REGNUM Новым главой министерства энергетики Украины может быть назначен Герман Галущенко, который сейчас занимает пост вице-президента госкомпании «Энергоатом» (оператора всех АЭС страны).

Об этом 20 апреля сообщили со ссылкой на свои источники сразу несколько центральных СМИ Украины.

Сообщается, что 22 апреляфракция «Слуга народа» проведет встречус этим кандидатом на пост министра. СМИ уточняют, что Галущенко был назначен вице-президентом «Энергоатома» в мае 2020 года, а до этого был высокопоставленным юристом с многолетним стажем, работал в прокуратуре, МИД и руководил юридической службой оператора АЭС.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас и.о. министра энергетики Украины является бывший исполнительный директора «Нафтогаза» Юрий Витренко. Ранее Рада категорически отказалась полноценно утвердить его в этой должности. 7 апреля СМИ сообщили, что Витренко написал заявление об увольнении и даже вывез личные вещи из министерства. Впрочем, по данным источников, он останется работать в статусе и.о. до назначения полноценного министра.