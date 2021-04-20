Минск, , 16:00 — REGNUM Между соседними Белоруссией и Украиной существуют политические разногласия, однако Минск заинтересован в развитии отношений с Киевом и на практике доказал такую свою приверженность. Об этом 20 апреля в Минске заявил Александр Лукашенко, принимая украинского депутата Евгений Шевченко.

Лукашенко сообщил: «Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещенные красные линии. Но мы не хотим плохих отношений с нашей не просто южной соседкой (я не считаю Украину чужой вообще, я служил в погранвойсках, нашей зоной ответственности был Западный пограничный округ с центром в Киеве, это вот с молодости у меня Украина осталась там, не говоря уже о корнях моих предков между Черниговом и Киевом)».

Читайте о терминах и цифрах: МИД Белоруссии: «У нас более 160 тысяч беженцев с Украины»

«Когда у вас начался там конфликт на Донбассе, мы, можно сказать, одномоментно приняли 150 тыс. украинцев. Кто-то потом вернулся, многие трудоустроились здесь, и указ я подписал, предоставив равные права приехавшим украинцам в Белоруссии. А это, Вы знаете, большой социальный пакет. Это бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, трудоустройство на работу, 150 тыс. «проглотить» непросто. Вы видите, как в Евросоюзе мигранты прибывают, а они не могут 2 тыс. человек разделить, чтобы их расселить. Тут — 150 тыс. Поэтому мы всегда с открытым сердцем», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Ранее на эту тему: Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев

«Я очень хотел бы, чтобы Украина была нашей, чтобы мы как славянские народы, три братских народа были вместе», — подчеркнул Лукашенко.

Он попросил передать привет украинскому олигарху Петру Порошенко, со стороны которого, по словам Лукашенко, «были какие-то просьбы для того, чтобы обсудить вопросы в России, где-то выступить (чего я очень не люблю) каким-то посредником». Он также отметил, что выполнял эти просьбы и с российским президентом Владимиром Путиным у него «было много разговоров об Украине».

«Вот какая бы ни была встреча у меня с Путиным, мы всегда говорим об Украине. И поверьте, это искренне, с сожалением мы говорим о том, что происходит на Украине и вокруг Украины», — поведал Лукашенко.