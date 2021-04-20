Кемерово, , 15:59 — REGNUM Подъём заболеваемости коронавирусом в Кемеровской области ожидается уже в конце апреля. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона по вопросам соцразвития Алексей Цигельник.

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«Третья волна пандемии возможна. Эпидемиологические законы также объективны, как законы физики и математики. Вы видите, что в Европе идёт третья волна, что прекращено авиасообщение с Турцией, Танзанией, — это всё не просто так, в этих странах резкий рост заболеваемости. Мы не живем под стеклянным колпаком. Люди постоянно перемещаются, посещают зарубежные страны. Представить себе, что они все остались интактны, невозможно, — отметил Цигельник в интервью NGS42. — Более того, внутри нашей страны тоже сохраняется заболеваемость. Её уровень значительно упал, но новые заболевшие выявляются всё время. Кроме того, с момента второй волны, осенней, прошло полгода. Иммунитет у значительной части переболевших уже не такой сильный, как в первые месяцы после перенесенной болезни. Поэтому мы очень серьёзно в ежедневном режиме следим за ситуацией».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе выявлен 34 491 случай заражения коронавирусом, 33 409 человек выздоровели, 650 пациентов скончались.

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