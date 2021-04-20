Минск, , 15:57 — REGNUM В провале урегулирования военного конфликта на Донбассе виновны украинские политики, пришедшие к власти после государственного переворота («майдана») 2014 года. Об этом 20 апреля в Минске заявил Александр Лукашенко, принимая украинского депутата Евгений Шевченко.

«Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет», — сказал Лукашенко.

Читайте аналитику сюжета: Гражданская война на УкраинеОн также отметил, что лично обсуждал украинские проблемы и с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, и с нынешним Владимиром Зеленским. Лукашенко сообщил также, что постоянно обсуждает украинскую тему с Владимиром Путиным, без этого не обходится ни одна их личная встреча.

«Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые и так далее. Но надо понимать, что Россия — это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее, — считает белорусский политик. — Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны. Потому что надо было принимать эти решения и «степ бай степ», потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты».«Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался», — констатировал Лукашенко.Ранее на эту тему: Лукашенко снова заявил о готовности ввода белорусских военных в Донбасс