Минск, , 15:55 — REGNUM Треть населения Украины желает видеть Александра Лукашенко своим президентом и тяготеет к Белоруссии. Об этом 20 апреля в Минске заявил депутат украинского парламента Евгений Шевченко.

По его мнению, народы Белоруссии и Украины переживают трагедию, аналогичную периоду заката Древнерусского государства (Киевской Руси). Шевченко уточнил: «Когда было раздробление и внешний фактор, вектор мешал, и нас, братские народы, разделяли. Потом мы теряли государственность и были под гнетом других государств и так далее».

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«Я считаю, что Украина и Белоруссия — два самых близких народа. И кто бы ни был у власти, что бы ни происходило, никогда эти народы не разделить, — уверен Шевченко. — Меня многие могут обвинить, якобы я говорю за весь украинский народ. Но я знаю (и социология это показывает), что украинцы, в смысле политической нации, большой нации, не этнические украинцы, а всех национальностей, которые проживают на Украине, тяготеют и любят Белоруссию, белорусский народ. И они внутренне, даже те, кто не может сказать этого, сопротивляются тому, что происходит».

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«Я просто выражаю мнение этих людей. Я не говорю, что это большинство или меньшинство. Но их очень много. Социологи показывают, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть Вас, Александр Григорьевич, своим президентом на Украине. Это же не просто так. Это социология, это наука. Поэтому делать такие заявления, как делают некоторые наши политики — недопустимо», — цитирует Шевченко пресс-служба президента Белоруссии.

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Шевченко отметил также, что публично выражает своё мнение, настаивая на укреплении белорусско-украинских отношений. «Это опасно, это не приветствуется. Я сейчас приеду, и определенные СМИ будут на меня грязь лить, — добавил нардеп. — Но люди должны видеть кого-то, кто не боится, кто ведет за собой и показывает другой путь. Потому что идет к тому в Украине, что эти нарративы, постоянное информационное давление — люди просто теряют веру, надежду на прагматизм, здравый смысл. Вся политика, которая направлена на разрушение связей, — экономических, дружественных, с соседями — никогда ничего хорошего не принесет. У меня политика такая: я считаю, что мы должны наладить отношения через дипломатию со всеми, кто нас окружает».