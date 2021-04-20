Москва, , 15:55 — REGNUM Будущее антироссийских санкций, а также их сила напрямую зависит от того, как будет после пандемии восстанавливаться мировая экономика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

«Если мы пытаемся прогнозировать санкции, то исходить надо из общего состояния мировой экономики. Понятно, что проблема антироссийских санкций — это часть общей проблемы деглобализации, которая началась с 2009 года. Страны начинают вступать друг с другом в экономическое и политическое противостояние, которое выражается в виде санкций, в частности антироссийских, — сказал Комолов. — Россия — это часть общемировой системы. Поэтому я бы не выделял российский пример в качестве какого-то самостоятельного. Санкции вводятся для того, чтобы защитить национальный рынок от внешнего давления и подчинить себе иностранный капитал, капитал более слабой страны».

Как подчеркнул Комолов, западный капитал мечтает поставить под более серьезный контроль российский нефтегазовый сектор и другие сырьевые компании, чтобы облегчить себе выход из мирового кризиса и получение нормы прибыли за счет усиления эксплуатации периферии.

«В этом смысле антироссийские санкции — это попытка усилить периферийное положение России. И сила санкций зависит от общемировой экономической конъюнктуры. Будет экономический рост — не будет санкций. Не будет экономического роста — санкции будут усиливаться, — сказал Комолов. — И в итоге санкции могут оказаться очень серьезными, так как РФ сильно зависит от внешнего мира. У нас нет ни полной продовольственной безопасности, ни стратегической обеспеченности лекарствами. Плюс ко всему РФ сильно зависит от импорта товаров в обрабатывающей промышленности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что ужесточение санкций против российского государственного долга едва ли может нанести серьезный ущерб российской экономике.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил, какие санкции США на самом деле опасны для РФ