Москва, , 15:54 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым исключается один из видов зон с особыми условиями использования территорий — рыбоохранные зоны, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

«Ликвидация рыбоохранных зон не окажет негативного влияния… Весь режим, который есть в рыбоохранных зонах сохраняется в водоохранных. Целеполагание перекрывается», — отметил замглавы Минсельхоза Иван Лебедев.

Авторы законопроекта — правительство, объясняет это дублированием обязательных требований к субъектам предпринимательской и иной экономической деятельности в рыбоохранных зонах и водоохранных зонах.

При этом определяется, что рыбоохранные зоны, установленные до 1 июля 2021 года, а также территория, на которой расположены леса, отнесенные до 1 июля 2021 года к нерестоохранным полосам лесов, и водный объект или часть водного объекта, к которому прилегают такие зоны или территория, признаются до 1 января 2025 года рыбохозяйственными заповедными зонами.

Кроме того, вместо упраздняемой рыбоохранной зоны озера Байкал предусматривается создание рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о ликвидации рыбоохранных зон внесен в Госдуму