Бишкек, , 15:52 — REGNUM Премьер-министр Улукбек Марипов сегодня, 20 апреля, подписал распоряжение о назначении Нурдоолота Базарбаева на должность заместителя министра здравоохранения и социального развития Киргизии.

До этого Базарбаев занимал пост директора департамента социального обеспечения министерства труда и соцразвития — в период с 2014 по 2021 годы. А еще раньше, с 2010 по 2014 годы, он возглавлял отдел соцобслуживания в департаменте соцобеспечения министерства социального развития.

Отметим, что Нурдоолот Базарбаев получил высшее образование в 2001 году, окончив юридический факультет Киргизского государственного национального университета.