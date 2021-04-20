Сеул, , 16:32 — REGNUM Результаты досрочных выборов в Южной Корее необходимо рассматривать как «горькое лекарство», которое заставляет оглянуться на общее состояние дел, а также использовать их как «поворотный момент для нового старта». Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Данное заявление было обнародовано 19 апреля в ходе еженедельной встречи со своими советниками.

Глава государства обещал внести коррективы в некоторые из направлений своей политики, которые вызывают особое недовольство народа, а также исправить недостатки, одновременно развивая достижения своего правительства.

Президент также призвал создать «особую систему сотрудничества» с властями городов Сеула и Пусана во главе с новыми мэрами, являющимися представителями оппозиционного блока. Мун Чжэ Ин напомнил о необходимости усиления контроля над пандемией коронавируса и стабилизации рынка недвижимости, призвал свою администрацию настаивать на расширении «общения и сотрудничества» не только с правящей партией, но и с оппозицией.

Напомним, что на досрочных выборах мэра города Сеул победил кандидат от партии Сила народаО Сэ Хун, получив 57,5% голосов избирателей, а на выборах мэра Пусана — кандидат от партии Сила народаПак Хён Чжун, получив 62,67% избирателей.