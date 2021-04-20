Сеул, 20 апреля, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Результаты досрочных выборов в Южной Корее необходимо рассматривать как «горькое лекарство», которое заставляет оглянуться на общее состояние дел, а также использовать их как «поворотный момент для нового старта». Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Kremlin.ru Мун Чжэ Ин

Данное заявление было обнародовано 19 апреля в ходе еженедельной встречи со своими советниками.

Глава государства обещал внести коррективы в некоторые из направлений своей политики, которые вызывают особое недовольство народа, а также исправить недостатки, одновременно развивая достижения своего правительства.

Президент также призвал создать «особую систему сотрудничества» с властями городов Сеула и Пусана во главе с новыми мэрами, являющимися представителями оппозиционного блока. Мун Чжэ Ин напомнил о необходимости усиления контроля над пандемией коронавируса и стабилизации рынка недвижимости, призвал свою администрацию настаивать на расширении «общения и сотрудничества» не только с правящей партией, но и с оппозицией.

Напомним, что на досрочных выборах мэра города Сеул победил кандидат от партии Сила народаО Сэ Хун, получив 57,5% голосов избирателей, а на выборах мэра Пусана — кандидат от партии Сила народаПак Хён Чжун, получив 62,67% избирателей.