Москва, 20 апреля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы администрации Байдена предстоит решить, готова ли она идти дальше по пути деградации дипломатических отношений с Россией, считает политолог Сергей Станкевич. «Либо придётся закрепить курс на «нормализацию, стабилизацию и предсказуемость», либо взять на себя ответственность за нечто противоположное», — заявил 20 апреля эксперт, комментируя заявление Госдепартамента США о том, что посол в России Джон Салливан покинет Москву на несколько недель.

Александр Родченко. Красный и желтый

Официально причина отъезда Салливана из Москвы — решение навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться. Это де-факто вынужденный отъезд. Совершить внеплановую поездку домой ему деликатно рекомендовали в Кремле.

Стоит напомнить, что 17 марта посол России в США Анатолий Антонов был приглашён в Москву на неопределённый срок для консультаций. «Не отозван, а приглашён, термины тут имеют значение — они обозначают намерение и содержат сигнал. Предупредительный демарш (жёлтый свет) состоялся, но был смягчён. Причиной Москва сочла вызывающе враждебное поведение официального Вашингтона в отношении России. С оскорбительными деталями, способными в принципе блокировать диалог на высшем уровне. За истекший месяц с момента предупредительного демарша причина, его породившая, устранена не была. В то же время с американской стороны последовало приглашение к проведению очного саммита двух президентов для предметного обсуждения всей актуальной повестки двухсторонних отношений», — отметил Станкевич.

Он обратил внимание, что приглашение к саммиту было воспринято Москвой позитивно, но подготовка к встрече была изначально омрачена новым санкционным пакетом, который Вашингтон ввёл в отношении России с использованием «чрезвычайного режима».

«Столь противоречивые сигналы требовали прояснения долгосрочных намерений со стороны администрации Байдена. Москва явно не намерена принимать участие в переговорах в роли «наказанного», которому читают мораль и грозят ещё большим наказанием за ослушание. В этой ситуации последовала неформальная рекомендация Салливану ответить симметрично — отправиться для консультаций в Госдепартамент», — пояснил политолог и уточнил, что оба демарша (приглашение своего посла и проводы чужого) не предусмотрены Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. Статья 9 этого документа содержит только жёсткие юридически обязывающие действия.

«Вполне очевидно, что на данный момент ни Вашингтон, ни Москва не желают снижать уровень дипломатических отношений, переходя на ступень ниже (до поверенных в делах). В то же время Москва сигнализирует, что воспринимает ситуацию как нетерпимую. А стиль и язык отношений, избранные администрацией Байдена, как неприемлемые. Пока что от ситуации, возникшей в отношениях двух сверхдержав, выиграла одна сторона — семья посла Джона Салливана, жена и трое детей», — добавил Станкевич.