Москва, , 15:56 — REGNUM МЧС России выпустило экстренное предупреждение о том, что жителей столицы России 20 и 21 апреля ожидает мокрый снег с дождем. Об этом 20 апреля сообщает в Телеграм-канале Дептранса Москвы.

«Экстренное предупреждение МЧС: с 15 часов сегодня до 12 часов завтра в Москве местами ожидается дождь с мокрым снегом, ветер порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Также в связи с этим предупреждается об ухудшении видимости и возможности мелких ДТП. Кроме того, рекомендуется быть внимательным при управлении транспортным средством, а также не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во второй половине дня 20 апреля в столице России ожидается облачная погода и дожди, температура воздуха — до +9 °C.