Москва, , 15:52 — REGNUM Замедление темпов роста цен на жилую недвижимость в России носит временный технический характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«Большая часть покупателей стремилась приобрести недвижимость до конца действия программы льготного ипотечного жилищного кредитования.

Поэтому после ажиотажного спроса на протяжении большей части 2020 года произошло некоторое охлаждение рынка.

Однако, судя по всему, программа льготной ипотеки будет продлена, а в свете повышения ставки ЦБ 6% выглядят более, чем привлекательно.

В связи с такой постановкой вопроса можно ожидать новой волны роста цен на жильё в России», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, темп роста цен на первичное жилье в России в январе-марте 2021 года замедлился и составил 8% против 10% в предыдущем квартале, приводит данные «Авито недвижимость» и портал «Пульс продаж новостроек».