Брянск, , 15:54 — REGNUM Яблоневый сад к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заложат 7 мая в Брянске. Саженцы высадят представители власти и волонтёры, сообщили 20 апреля в пресс-службе правительства региона.

По словам директора областного департамента культуры Елены Кривцовой, план праздничных мероприятий ко Дню Победы выстроен с учётом только тех событий, которые не принесут вред здоровью людей. 26 апреля стартует акция «Георгиевская ленточка». 7 мая в Брянске около ТЦ «Дубрава» на участке площадью порядка 50 соток руководители области, представители общественности и волонтёры заложат яблоневый сад. Всего будет высажено около 200 плодовых деревьев. В это же день начнётся молодёжная акция «Никто не забыт и ничто не забыто», а 8 мая — «Вахта памяти».

В День Победы перед каждым домом ветеранов войны планируется организовать парад силами участников «Юнармии», во дворах также проведут небольшие стилизованные концерты. Запланирован торжественный марш личного состава воинских частей Брянского гарнизона, представителей органов госвласти, воспитанников кадетских корпусов. Завершатся праздничные мероприятия салютом.