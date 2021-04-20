Киев, , 15:50 — REGNUM Несмотря на то, что провластные СМИ на Украине называют партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) «пятой колонной России» — на самом деле это та политическая сила, которая, в отличие от президентской партии, постоянно отстаивает интересы Украины и борется за сохранение территориальной целостности страны.

Об этом сказал глава политсовета ОПЗЖ, народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью ведущему польскому изданию Rzeczpospolita. Фрагменты интервью сегодня, 20 апреля, публикует пресс-служба политической силы.

Политик сообщил, что «Оппозиционную платформу — За жизнь» финансируют члены политической силы, в том числе и он, а также, в соответствии с законом, госбюджет Украины. И партия полностью оправдывает это, так как получает значительную поддержку украинцев.

«Поддержка граждан позволяет нашей партии занимать первые строки в рейтингах политических сил по результатам социологических опросов. В конце прошлого и начале этого года мы были первыми в рейтингах, поскольку не на словах, а на деле отстаиваем интересы Украины… Мы не виляем и не заигрываем попеременно с жителями разных частей Украины, последовательно и открыто реализуем свою позицию, не разжигаем ненависть, а боремся за сохранение территориальной целостности. Поэтому мы больше, чем кто-либо другой, имеем право называться проукраинской партией. А остальные, выполняющие распоряжения Госдепа, чиновников ЕС, структур Джорджа Сороса и преследующие личные интересы, могут решать, как им называться, исходя из ярлыков, которые они навешивают», — констатировал депутат.

Медведчук считает, что победа «Оппозиционной платформы — За жизнь» на ближайших парламентских выборах вполне реальна, несмотря на противодействие власти, в частности, санкции против лидеров политической силы.

«Я верю, что мы можем победить на выборах и прийти к власти, а если будет необходимо — сформировать коалицию с другими партиями и, самое главное, построить в Украине успешную страну», — резюмировал лидер партии.

ИА REGNUM напоминает, что ОПЗЖ располагает второй по величине фракцией в раде нынешнего созыва и, согласно данным последних соцопросов, находится среди лидеров политических симпатий украинцев. Сам Медведчук заявлял, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции и будет делать всё, чтобы раскрыть людям глаза на «беспредел власти».