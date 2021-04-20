Москва, , 15:49 — REGNUM В сети появилась фотография оригинала и копии заявления о преступлении в отношении компании «Ив Роше», за которое были осуждены братья Алексей и Олег Навальные. Поданные в 2012 году на имя главы СКР Александра Бастрыкина документы опубликовал телеканал РЕН ТВ.

«Прошу вас провести проверку и привлечь к ответственности лиц, которые путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «Ив Роше Восток», — говорится в заявлении за подписью гендиректора «Ив Роше» Бруно Лепру.

В документе отмечается, что некие лица убедили сотрудников французской компании заключить договор на перевозку грузов и транспортно-экспедиторское обслуживание с ООО «Главное подписное агентство». В результате «Ив Роше» утратила возможность выбора другого контрагента и согласования иных цен и обязала себя пользоваться услугами только вышеуказанного перевозчика. Таким образом, согласно заявлению, в период с августа 2008 года по ноябрь 2012 года, «Ив Роше» мог быть причинен ущерб в крупном размере.

Отметим, ранее ряд журналистов, выступая в защиту блогера Навального, утверждали, что заявления от «Ив Роше» по этому делу якобы не существует.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, братья мошенническим путем похитили деньги ООО «Ив Роше Восток», а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК). Сумма похищенных средств составила около 31,2 млн руб. Суд приговорил Олега Навального к 3,5 года колонии, а Алексея Навального — к 3,5 годам условно.

В начале февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы постановил заменить Навальному условный срок лишения свободы на реальный в рамках дела компании «Ив Роше».

С учётом года пребывания под домашним арестом он проведёт в колонии два с половиной года. Защита Навального пообещала обжаловать сегодняшнее решение суда.

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