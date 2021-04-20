Ярославль, 20 апреля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Ярославле для расселения дома на улице Батова, пострадавшего от взрыва газа, потребуется 90 млн рублей из городского бюджета. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, деньги на расселение дома выделило Правительство России в размере 212 млн рублей.

Yarregion.ru Последствия взрыва дома в Ярославле

Однако, как выяснилось, их не хватит для того, чтобы компенсировать жильцам всё утраченное жильё. Об этом мэр Владимир Волков рассказал на встрече с жителями.

«Федеральный трансферт рассчитан исходя из норм общей площади жилого помещения в размере 33 кв. м для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м на семью из двух человек и по 18 кв. м на каждого члена семьи, состоящей из трёх человек и более, но не более общей площади утраченного жилого помещения. Фактически в собственности жителей квадратных метров жилья было больше, чем социальная норма, поэтому потребовались дополнительные средства», — сообщает сайт мэрии.

Иначе говоря, владельцам квартир власти компенсируют не только социальную норму жилья, но и то, чем они владели сверх этой нормы. Для этого потребуется решение муниципалитета.

«До конца апреля пройдёт внеочередное заседание муниципалитета, где мы вынесем данное предложение на решение депутатов. Очень рассчитываю на их поддержку. Дополнительно нам требуется порядка 90 миллионов рублей. Как и прежде, подход к решению проблем жителей будет индивидуальный, проведём обстоятельные консультации, чтобы все понимали алгоритм покупки жилья», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Впрочем, часть жителей пострадавшего дома всё равно считает, что власти дают им мало денег. Они выделяются из расчёта 44 тысячи рублей за квадратный метр. На встречи люди заявляли, что по этой цене квартиры не купить, они стоят дороже.

Между тем есть и противники «добавки» денег пострадавшим из городского бюджета.

«Мэрия Ярославля решила облагодетельствовать себя за счёт нужд горожан. Дополнительные средства заберут с благоустройства? Или с дорог? Может из общественного транспорта? И все для того, чтоб подарить новую квартиру тем, кто не посчитал нужным застраховать свою собственность», — написал в Facebook координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Итоговое решение предстоит принять депутатам муниципалитета Ярославля. Как ранее сообщалоИА REGNUM, взрыв произошёл 21 августа 2020 года. Погибли 3 человека. 120-квартрный дом был признан аварийным и непригодным к проживанию.