Мэрия Ярославля оплатит «лишние» метры жильцам взорвавшегося дома
Ярославль, 20 апреля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Ярославле для расселения дома на улице Батова, пострадавшего от взрыва газа, потребуется 90 млн рублей из городского бюджета. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, деньги на расселение дома выделило Правительство России в размере 212 млн рублей.
Однако, как выяснилось, их не хватит для того, чтобы компенсировать жильцам всё утраченное жильё. Об этом мэр Владимир Волков рассказал на встрече с жителями.
Иначе говоря, владельцам квартир власти компенсируют не только социальную норму жилья, но и то, чем они владели сверх этой нормы. Для этого потребуется решение муниципалитета.
Впрочем, часть жителей пострадавшего дома всё равно считает, что власти дают им мало денег. Они выделяются из расчёта 44 тысячи рублей за квадратный метр. На встречи люди заявляли, что по этой цене квартиры не купить, они стоят дороже.
Между тем есть и противники «добавки» денег пострадавшим из городского бюджета.
Итоговое решение предстоит принять депутатам муниципалитета Ярославля. Как ранее сообщалоИА REGNUM, взрыв произошёл 21 августа 2020 года. Погибли 3 человека. 120-квартрный дом был признан аварийным и непригодным к проживанию.