Шанхай, Китай, , 15:50 — REGNUM Японская компания Mazda представила на автовыставке в Шанхае электрокроссовер CX-30 EV, который будет собираться на совместном предприятии Changan Automobile и Mazda. Об этом сообщает портал Motor.

Построена новинка на той же «тележке», что и представленный недавно первый серийный электромобиль Mazda — MX-30. При этом представленный на автовыставке электрокар станет первой электрифицированной моделью на авторынке Китая.

Японская компания пока не раскрывает подробности о новом электрокаре. Известно, что электрокар будет построен на платформе SkyActiv-Vehicle, а значит может получить тот же электромотор и батареи, что и MX-30.

Производительность силовой установки Mazda MX-30 составляет 141 л. с. и 264 Нм крутящего момента. В комплекте к электромотору идёт аккумуляторная батарея на 35,5 кВт-ч, которая поддерживает зарядку переменного и постоянного тока.

Напомним, в начале марта 2021 года компания Mazda представила новое исполнение моделей CX-5 и CX-9 под названием Noir.

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