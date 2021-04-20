Шанхай, Китай, , 15:53 — REGNUM Жительница Китая устроила акцию протеста на международном автосалоне в Шанхае, она выступила против компании Tesla. Женщину задержали на пять суток, сообщает 20 апреля городское Управление общественной безопасности.

Накануне, в день открытия выставки Auto Shanghai 2021, 32-летняя китаянка по фамилии Чжан забралась на крышу одного из автомобилей Tesla. Таким образом она протестовала против якобы существующей неисправности тормозной системы у машин этой марки.

«Тормоза Tesla вышли из строя!» — скандировала Чжан.

В полиции заявили, что Чжан и ещё одна женщина по фамилии Ли нарушили общественный порядок, проигнорировали требования охраны и повредили автомобиль на стенде. Второй протестующей вынесли предупреждение.

Инцидент вызвал резонанс в китайских соцсетях, так как ранее не раз появлялись сообщения о возгораниях и случаях самопроизвольного ускорения машин Tesla в Китае.