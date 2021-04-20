Москва, , 15:45 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на защиту прав жителей Крыма занимать госдолжности, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Дополнительно устанавливается, что гражданин Российской Федерации, который признан на территории РФ гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но при этом в соответствии с законодательством Украины является украинским гражданином, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы.

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Госдума в третьем чтении приняла закон о требованиях к гражданству руководства Банка России, послов, чиновников и военнослужащих. Изменения вносятся в 25 федеральных законов.

Нормы коснутся порядка 150 тыс. человек.

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