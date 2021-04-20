Новосибирск, , 15:45 — REGNUM Прокуратура оценит действия регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск». Причина — невывоз мусора с контейнерных площадок в Центральном районе Новосибирска.

Проверка назначена после появления информации в местных СМИ о складировании мусора у контейнерных площадок.

«Прокуратура оценит действия ООО «Экология-Новосибирск» в связи с невывозом мусора с контейнерных площадок, проверит соблюдение обществом законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, требований «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.