Батуми, Грузия, , 15:48 — REGNUM На приморские населённые пункты в Аджарской Автономной Республике Грузии 20 апреля обрушился ураган. Об этом сообщает Аджарское телевидение.

По данным журналистов, в курортном городе Кобулети из-за ветра на двух рабочих по озеленению упало дерево. У одного из пострадавших сломана рука, другой получил множественные травмы. По заявлению врачей, состояние обоих пациентов стабильное.

Сообщается, что упавшее дерево также повредило грузовой автомобиль и перегородило дорогу. Спасатели начали разбирать завал.

Кроме того, от ураганного ветра упало дерево в аджарском поселке Эмтиес. Оно повредило ворота и частный дом, а также оборвало электропровода.

Стоит отметить, что синоптики предупреждают об ухудшении погоды в ближайшее время на всей территории Грузии. Ожидаются сильные осадки, есть опасность оползней и наводнений.