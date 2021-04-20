Калуга, 20 апреля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки подтверждены два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 20 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Калуги 1942 года рождения и житель Жуковского района 1957 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 304 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.