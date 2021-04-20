Минск, , 15:42 — REGNUM Вопрос о консульском доступе США к адвокату Юрию Зенковичу, задержанному за попытку покушения на президента Белоруссии, будет решаться с учётом всех обстоятельств этого дела. Об этом белорусский министр иностранных дел Владимир Макей сообщил 20 апреля.

Ранее пресс-атташе американского посольства в Белоруссии Тим О'Коннор заявил, что дипломаты рассчитывают на консульский доступ к Зеньковичу, у которого есть и гражданство Белоруссии, и гражданство США. По словам Макея, о двойном гражданстве задержанного белорусский МИД не знал.

«Мы будем связываться с соответствующими структурами, где он находится, и будем действовать в соответствии с правилами этих структур, а также с учетом всех обстоятельств вокруг этого дела», — сказал Макей о Зеньковиче и подчеркнул, что он в первую очередь является белорусским гражданином.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля белорусский президент Александр Лукашенко заявил о задержании в Москве группы людей, которые готовили покушение на него самого и его детей. Главным организатором подготовки переворота в Минске был назвал уроженец Белоруссии Зенкович, который с 2007 года живёт в США.