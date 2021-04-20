Ханты-Мансийск, , 15:41 — REGNUM В правительстве Югры с 20 апреля приступили новый заместитель губернатора Алексей Охлопков и директор департамента экономического развития Роман Генкель. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Алексей Охлопков ранее восемь лет занимал пост генерального директора группы страховых компаний «Югория». Он будет курировать в правительстве ХМАО окружные департаменты по управлению государственным имуществом; госзаказа; проектного управления; труда и занятости населения; финансов; экономического развития и региональной службы по тарифам.

Роман Генкель ранее занимал должность генерального директора Фонда развития Югры. Вместо него наблюдательный совет утвердил на должность генерального директора фонда Сергея Афанасьева.