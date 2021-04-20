Москва, , 15:40 — REGNUM С прогнозом коллег из SberCIB в целом можно согласиться. Вероятно, ключевая ставка ЦБ РФ ставка будет повышена на 0,5 процентного пункта, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов

«Инфляция, несмотря на некоторое замедление, остается на довольно высоком уровне — 5,5%, в то же время политические риски продолжают давить на курс национальной валюты.

В этой ситуации ЦБ, вероятно, продолжит курс на переход к нейтральному уровню ставок. Вероятность того, что ставка будет повышена на 0,25 процентного пункта сохраняется, но она не очень высока.

В пользу такого решения может говорить относительно спокойная реакция курса рубля на новый пакет американских санкций.

И то, что впереди летний период, когда цены на продовольствие обычно снижаются», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в SberCIB ожидают, что Центробанк России 23 апреля повысит ключевую ставку до 5%.

Читайте также: Профессор РЭШ объяснил, как вырастет ключевая ставка ЦБ до конца 2021 года