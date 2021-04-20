Москва, , 15:40 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на поддержку развития IT, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Для компаний, работающий в сфере информационных технологий, предлагается установить бессрочно более низкий тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6%.

Кроме того, законопроектом планируется установить на бессрочный период пониженный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6% для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Сейчас законодательством на период с 2011 по 2023 год установлено право применения пониженных тарифов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 8%.

В случае принятия закона, его нормы начнут действовать на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Право на применение пониженного тарифа страховых взносов получат организации, включенные в реестр организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, ведение которого будет осуществляться Минпромторгом России.

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