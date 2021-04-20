Москва, , 15:42 — REGNUM От пользователей из ряда стран, включая Россию, Белоруссию и Украину, поступают жалобы на сбои в работе мессенджера Telegram. Это 20 апреля следует из данных на сайте Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсах.

Согласно данным портала, сбои в работе Telegram начались около 13:56 мск. При этом большая часть пользователей — 72% — жалуется на невозможность подключения к мессенджеру и еще 27% — на трудности при отправке сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля администрация мессенджера WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, предупредила клиентов о скором ограничении функций без подписания нового пользовательского соглашения.