Москва, , 15:39 — REGNUM Приговор отставному подполковнику ФСБ России Кириллу Черкалину по делу о мошенничестве и взяточничестве будет оглашён уже на текущей неделе.

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Это произойдёт 22 апреля в Московском гарнизонном военном суде.

«Рассмотрение дела завершено. Приговор будет оглашен не ранее 13:00 мск 22 апреля», — заявил судья Вадим Корчагин.

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Как сообщало ИА REGNUM, против Кирилла Черкалина было возбуждено два уголовных дела. Следствие полагает, что руководитель коммерческой фирмы дал ему взятку в размере $850 тыс. за общее покровительство. Это произошло в период с 2013 по 2015 год.

Во втором деле фигурируют также бывшие подчинённые полковника Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. По версии следствия, они обманным путём завладели долей в одной из компаний стоимостью 490 млн рублей.

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