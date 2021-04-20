Москва, , 15:37 — REGNUM Ужесточение санкций против российского государственного долга едва ли может нанести серьезный ущерб российской экономике, потому что внешние заимствования для финансовой системы РФ не критичны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«А вот если будут введены санкции, которые заблокируют сотрудничество с российскими компаниями в высокотехнологичных отраслях, они действительно могут нанести серьезный ущерб экономике РФ, — сказал Колганов. — Это очень плохо, потому что мы очень сильно зависим от закупок высокотехнологичной продукции. В том, что касается электроники, мы можем полагаться на китайский рынок, но очень многие современные технологии мы из Китая получить не можем. Или можем получить не в том качестве, в котором они производятся европейцами или американцами».

Например, как пояснил Колганов, это касается наиболее современных изделий в области электроники.

«Это также касается высокоточных машиностроительных агрегатов — станков и оборудования. Многие химические материалы мы получаем из Европы. Так что здесь могут быть проблемы. Частично мы можем эту блокаду компенсировать. Но только частично, — уточнил экономист. — В результате таких санкций конкурентоспособность российских товаров будет понижаться. Мы будем все дальше отставать по технологическому уровню производимой продукции от требований мирового рынка. Либо нам придется предпринимать экстраординарные усилия по развитию собственного научно-технологического ядра. Точнее по его восстановлению».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что доля американских заемщиков в госдолге РФ не настолько значительна, чтобы поколебать ситуацию на российском финансовом рынке.

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