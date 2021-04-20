Джакарта, 20 апреля 2021, 15:37 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что поддерживает все формы исследований для борьбы с пандемией, сообщает CNN Indonesia.
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«Я поддерживаю исследования», — заявил глава государства.
Джоко Видодо подчеркнул, что правительство всегда будет поддерживать всех, кто занимается исследованиями и разработками, чтобы разорвать цепочку распространения COVID-19.
«Индонезийская вакцина, возможно, не раньше 2022 года будет завершена и ее можно будет использовать», — отметил глава государства.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии следит за рядом вопросов, связанных с всплеском случаев COVID-19.
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