Киев, , 15:36 — REGNUM Народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что у него достаточно оснований для визитов в Российскую Федерацию — как личных, так и касающихся решения вопросов в интересах Украины, и для этого у него есть все законные полномочия согласно закону о статусе народного депутата.

Об этом лидер оппозиции сказал в интервью ведущему польскому изданию Rzeczpospolita, фрагменты из которого сегодня, 20 апреля, публикует пресс-служба ОПЗЖ.

Медведчук напомнил, что в России проживает семья его дочери и три его внука, а кроме того, политик подчеркнул, что у него «нормальные и дружеские» отношения с руководителями Российской Федерации.

«При встречах с ними я всегда отстаиваю интересы Украины и украинских граждан, в том числе и как народный депутат… Например, в конце прошлого года я ездил в Москву, чтобы Украина могла приобрести вакцину «Спутник V». Я встречался с Владимиром Путиным для того, чтобы нам передали сырье для производства вакцины в Украине, в Харькове. Если бы власть в Киеве приняла соответствующие решения, мы уже в апреле могли бы производить собственную вакцину. В итоге в Киеве провалили борьбу с коронавирусом, и сегодня людей умирает уже в три раза больше, чем осенью», — подчеркнул политик.

Также он напомнил, что встречался с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, чтобы добиться снятия санкций с украинских предприятий, и «по этому поводу было принято положительное решение».

По мнению Медведчука, украинский и русский народы не должны быть врагами, так как их связывает много общего.

«Президент Зеленский однажды заявил, что у Украины и России общей осталась только граница. Я ему ответил, что это у него и его окружения осталась одна граница, а наши народы объединяют тысячелетняя история, православная вера, общие славянские корни, миллионы родственников, проживающих в двух странах, и Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества — Великой Отечественной», — отметил лидер ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины при помощи правоохранительных органов периодически пытаются обвинить Медведчука за его визиты в Россию и встречи, проведенные там. Сам политик неоднократно повторял, что в статусе народного депутата он имеет право вести переговоры в интересах Украины по таким актуальным вопросам как снижение цены на газ, обмен удерживаемыми лицами, производство вакцины.