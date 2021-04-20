Киев, , 15:41 — REGNUM Украина может получить кредит от Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре 2021 года. Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко 20 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

«К сентябрю должны получить такой транш. А если иметь в виду, что август является месяцем отпусков, то у нас есть июнь и июль, чтобы мы получили средства», — сказал он.

Советник добавил, что данную ситуацию понимают не только в Киеве, но и в Вашингтоне, где расположен центральный офис МВФ.

Устенко рассказал, что Украина ведёт активные «технические консультации» по поводу транша, а законы, которые требует принять МВФ, находятся на рассмотрении в Верховной раде.

«Я считаю, у нас есть достаточно шансов для получения средств МВФ», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее председатель национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что правительство страны не рассматривает сценарий, при котором Украина не получает кредиты от МВФ.

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